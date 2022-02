Vorschau: Ein Interview, zwei Praxistests und drei Türen

Hyundai hat im vergangenen Jahr erneut einen Anlauf genommen, Genesis in Europa zu etablieren. Walther Wuttke sprach mit Europa-Chef Dominique Boesch über das, was die Premiummarke aus Korea von anderen unterscheidet. Volkswagen hat den T-Roc aufgefrischt und Aprilia unternimmt mit dem SR GT den Versuch, in der 125er- und 200er-Klasse einen Urban-Adventure-Roller zu etablieren.

Mit dem Stinger hat Kia eine beeindruckende Sportlimousine im Programm: Unter der Haube arbeitet ein kraftvoller V6-Biturbo mit 366 PS, ebenso lässt die serienmäßige Vollausstattung kaum noch Wünsche offen. Ob der Kia auch den Premiumaansprüchen deutscher Käufer gerecht wird, hat Guido Borck im Praxistest überprüft. Axel F. Busse stellt im zweiten Praxistest den Polestar 2 vor. Die Elektrolimousine soll dem Tesla 3 die Kunden streitig machen, zu ihren Vorzügen gehören das Android-Betriebssystem und die üppige Sicherheitsausstattung.



Die Autowelt wandelt sich: So stellt sich beim Autokauf heute kaum noch die Frage, ob es ein Drei- oder Fünftürer sein soll. Unsere Mitarbeiterin Ute Kernbach hat sich auf Spurensuche begeben.



Darüber hinaus melden wir tagesaktuell Neuigkeiten rund um alles was Räder hat und halten Sie über die jüngsten Entwicklungen in der Automobilindustrie und Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)