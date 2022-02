Cupra Born bekommt Leistungsspritze per Knopfdruck

Cupra bietet den Born jetzt auch in einer höheren Leistungsstufe mit 170 kW (231 PS) an. Die zusätzlichen 20 kW (27 PS) werden per Knopfdruck über den so genannten e-Boost Activator aktiviert oder per Kickdown am Fahrpedal. Das neue Modell ist sowohl mit der 58-kWh- als auch mit der 77-kWh-Batterie erhältlich. Mit dem kleineren Akku beschleunigt der Born in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und damit 0,4 Sekunden als mit der schwereren 77-kWh-Batterie. Dafür bietet sie mit fast 550 Kilometern über 100 Kilometer mehr Reichweite.

Der Einstiegspreis für den Cupra Born 170 kW liegt bei 38.600 Euro. Die Ausführung mit der größeren Batterie ist ab 44.300 Euro erhältlich. (aum)