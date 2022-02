Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Täuscht eigentlich der Eindruck – oder sind die Medien der Autoren-Union tatsächlich die, die sich am intensivsten mit Fragen unserer zukünftigen Mobilität und deren Folgen fürs Klima und die Kosten für den Einzelnen befassen? Es fällt jedenfalls auf, dass diese Themen mit sachlich-fachlicher Distanz zum Mainstream in unserem Wochenranking immer große Abrufzahlen erreichen.

Von der 402.423 Textdateien waren die die Top Ten:



1. Mit Gewalt zum Batterieantrieb?

2. Praxistest Tesla Model Y: Apostel-Auto und Spiel-Modell

3. Mitsubishi L200: Ein Loblied auf den Pick-up

4. Fahrbericht Renault Mégane E-Tech Electric: Nouvelle Vague

5. Uwe Hochgeschurtz: In Europa gibt es kein Zurück zum Verbrenner

6. Die letzten Livewire mit Harley-Emblem

7. Fahrbericht VW ID Buzz: Noch leicht getarnt feiert er die Vielfalt

8. Fahrbericht Peugeot 308 Pure Tech 130: Sitzen will gelernt sein

9. Vorstellung Ford Ranger Raptor: Raubvogel für Straße und Gelände

10. Kommt nur 500-mal: Ducati X-Diavel Nera



511.706 Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche von unserem Server als Downloads an unsere Abnehmer ausgeliefert. Dabei stellte der Morgan Super 3 sowohl bei den Fotos als auch bei den Videos die Nummer 1. (aum)