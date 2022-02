Volkswagen prüft Börsennotierung von Porsche

Der Volkswagen-Konzern hat gestern Abend bestätigt, den Börsengang von Porsche zu prüfen. Mehrere Medien hatten dies bereits in den vergangenen Tagen angedeutet. Offenbar ist es geplant, bis zu ein Viertel der Aktien öffentlich auszugeben. Die Dachgesellschaft Porsche Holding würde nach Experteneinschätzung 25 Prozent plus eine Aktien am Unternehmen halten. Der direkte Einfluss der Familien Porsche und Piech auf den Sportwagenhersteller würde wieder wachsen. (aum)