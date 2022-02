Triumph bläst zur Suche nach der Tiger

In Kürze bringt Triumph die neue Tiger 1200 auf den Markt. Begleitet wird das Ereignis durch ein Gewinnspiel der besonderen Art. Von Anfang April bis Mitte Mai wird eine Tiger 1200 durch Deutschland fahren und kann getrackt werden. Wer nach der Online-Schnitzeljagd dann zuerst am Ziel ist, darf das Motorrad behalten. Davor gibt es für die Teilnehmer noch kleinere Herausforderungen, die ebenfalls mit Preisen belohnt werden.

Wer an der „Track your Tiger“-Aktion teilnehmen möchte, muss sich zunächst anmelden (www.triumphmotorcycles.de/track-your-tiger), den Newsletter abonnieren und Instagram- und Facebook-Kanälen von Triumph Deutschland folgen. Der finale Standort der gesuchten Tiger wird am Ende über die Navigation mit What3words verraten. Wer als erster dort ist, darf die Triumph behalten. (aum)