Stellantis schließt erstes Jahr erfolgreich ab

Der Stellantis-Konzern hat sein erstes Geschäfsjahr erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen, zu dem auch Opel gehört, meldet für 2021 einen Gewinn von 13,4 Milliarden Euro. Das ist das Dreifache der kumulierten Ergebnisse der einzelnen Vorgängerunternehmen von 2020. Die Umsätze legten um 14 Prozent auf 152 Milliarden Euro zu. Mit einer Ausschüttung in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro (plus 70 Prozent) sollen die Beschäftigten am ersten Geschäftsjahr beteiligt werden. (aum)