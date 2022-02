Triumph bringt eine Breitling-Edition der Speed Twin

Im vergangenen Sommer haben sie ihre Partnerschaft verkündet, jetzt folgen zwei erste Produkte. Triumph bringt eine auf weltweit 270 Stück limitierte „Breitling“-Sonderedition seiner Speed Twin und die Uhrenmarke einen „Triumph“-Chronographen auf den Markt.

Die Triumph Speed Twin Breitling Limited Edition erinnert mit ihrer Lackierung in Polychromatic Blue die an die Originalfarbe der Thunderbird von 1951 und zeichnet sich unter anderem auch durch ein Instrumentendisplay im Uhrendesign, eine perforierte schwarze Ledersitzbank mit gesteppten Details und gefrästen Motorteilen sowie Breitling-Branding aus. Exklusiv dem Sondermodell vorbehalten sind die schwarz-glänzend lackierten Federbeine des voll einstellbaren Öhlins-Fahrwerks mit Ausgleichsbehältern. Zudem gibt es eine durchnummerierte Lenkerklemmung und ein Echtheitszertifikat.



Der Breitling-Top-Time-Triumph-Chronograph greift im Ziffernblatt die Lackfarbe des Motorrads auf und erinnert auch an eine seltene Breitling mit blauem Ziffernblatt aus den 1970er-Jahren. bei den Ziffern für 6 und für 12 Uhr sind die Logos der beiden Marken zu sehen. Das Kalbslederarmband ist im Rennsport-Stil gestaltet. Auf den Gehäuseböden der Uhren ist eine detaillierte Designskizze des Parallel-Twin-Motors von Triumph zu sehen. Es wird zwei Ausführungen des Zeitmessers geben, eine davon auf Anfrage exklusiv für die Käufer einer Speed Twin Breitling Limited Edition mit zum Motorrad passender individueller Nummer und glänzendem Zifferblatt mit Sonnenschliff.



Das ist ab Juni in Deutschland für 18.250 Euro (plus Nebenkosten) und in Österreich für 20.400 (inkl. NK und NOVA) zu haben. Interessenten sollten sich mit ihrem Händler in Verbindung setzen, denn für die beiden Länder sind lediglich 30 Exemplare der Breitling-Speed-Twin reserviert. Den Preis für die Uhr wird Breitling auf seiner Internetseite bekanntgeben. Er dürfte bei einigen tausend Euro liegen. (aum)