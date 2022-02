DS 9 mit bis zu 360 PS und Allradantrieb

DS bietet sein Modell 9 in zwei weiteren Plug-in-Varianten an. Als E-Tense 250 wird die Limousine von einem 200 PS (147 kW) starken Vierzylinder und einem 81 kW leistenden Elektromotor angetrieben. Die Systemleistung beträgt 250 PS (184 kW). Mit im Schnitt bis zu 61 Kilometer handelt es sich um das reichweitenstärkste PHEV-Modell der Baureihe. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 240 km/h begrenzt, die Preise beginnen bei 53.810 Euro. Neues Spitzenmodell ist der bis zu 250 km/h schnelle DS 9 E-Tense 4x4 360. Er hat nicht nur einen weiteren 81-kW-E-Motor vorne, sondern auch noch einen dritten Elektromotor mit 83 kW (113 PS) an der Hinterachse. Die elektrische Normreichweite der Allradlimousine beträgt bis zu 47 Kilometer, die Systemleistung 360 PS (264 kW). Die Preise beginnen bei 64.250 Euro. (aum)