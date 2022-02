Die letzten Livewire mit Harley-Emblem

Die letzte Chance, eine fabrikneue Livewire noch mit dem Originalemblem zu bekommen, bietet in Deutschland die Factory Group. Der Harley-Davidson-Händler mit Standorten in Frankfurt, Hannover, Wiesbaden und Wetzlar bietet das erste vollelektrische Motorrad eines Volumenherstellers zum Preis von 29.900 Euro an. Das sind knapp 3000 Euro weniger als zuletzt. Darin enthalten ist außerdem eine von fünf wählbaren Zusatzoptionen im Wert von bis 5000 Euro.

Harley-Davidson hat seine Elektrosparte vor zwei Monaten abgespalten. Sie firmiert jetzt unter dem eigenen Namen Livewire. Der US-Motorradhersteller hält weiterhin die meisten Anteile und stellt mit Unternehmenschef Jochen Zeitz auch den CEO der neuen Firma. Außerdem sind der taiwanische Hersteller Kymco und die ABIC-Gruppe als Investor mit dabei. Das Motorrad wurde inzwischen in Livewire One umbenannt und ist derzeit in Europa nicht erhältlich. (aum)