Vorschau: Terminreiche Woche und Interview mit dem Opel-Chef

Es steht eine terminreiche Woche bevor: Volkswagen hat zur Abnahmefahrt des ID Buzz Cargo geladen, BMW stellt den neuen 2er Active Tourer vor und der ADAC den Mobilitätsindex zur nachhaltigen Mobilität. Die Mercedes-Benz Group hält ihre Jahres-Pressekonferenz digital ab. Nicht anders hält es Ford mit der Präsenation der neuen Generation des Ford Ranger Raptor, der Ende des Jahres auf den Markt kommt. Morgan hat die Neuauflage seines legendären 3-Wheelers angekündigt.

Am Abschied vom Verbrennungsmotor führt auch für Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz kein Weg vorbei. Was das für die Zukunft des Autos allgemein und die Marke im Besonderen bedeutet, darüber sprach Chefredakteur Jens Meiners mit dem Manager.



Von klassischer Statur und dennoch mit einem Schuss Eleganz zeigt sich der Toyota Highlander. Das Hybridsystem überzeugt im Praxistest, die Leistung des Motors dürfte dennoch gerne etwas höher sein. Ohne CO2-Ausstoß unterwegs mit einem batterieelektrischen Cupra Born war unser Autor Hans-Robert Richarz auf der Deutschen Vulkanstraße in der Eifel. Obwohl hier heute kein Berg mehr Magma spuckt, brodelt es immer noch kräftig: Bis zu einer Million Tonnen Kohlendioxid strömen dort pro Jahr in Verbindung mit Wasser in die Luft.



Reisemobile lassen sich mit feinen Extras wie Markise, Solaranlage oder Leichtmetallrädern kräftig aufrüsten. Das geht ins Geld, bringt aber Komfort oder die ersehnte Autarkie an Bord. Und es gibt Editionsmodelle, bei denen schon zahlreiche Wünsche zum Schnäppchenpreis erfüllt werden.



Last, but not least: Der Verein Deutscher Ingenieure und der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik beschäftigen sich mit der bis 2030 geforderten CO2-Reduzierung schwerer Nutzfahrzeuge um 30 Prozent und fragen: Kriegen wir noch die Kurve?



Darüber hinaus versorgen wir Sie tagesaktuell mit Nachrichten aus der Automobilindustrie und der übrigen Fahrzeugbranche. Außerdem behalten wir die jüngsten Enwicklungen in der Verkehrspolitik und der Zuliefererindustrie auf dem Laufenden. (aum)