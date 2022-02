Yamaha entwickelt Wasserstoffmotor für Toyota

Yamaha hat einen V8-Wasserstoffmotor für Toyota entwickelt. Basis ist das 5,0-Liter-Triebwerk des Lexus LC F. Die Ingenieure nahmen Änderungen an den Einspritzdüsen, dem Zylinderkopf und dem Ansaugstutzen vor. Mit Wasserstoff betreiben soll der Motor auf bis zu 450 PS bei 6800 Umdrehungen in der Minute kommen und ein maximales Drehmoment von 540 Newtonmetern bei 3600 Touren liefern. Das sind ein paar PS weniger als im Original, aber etwas mehr Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen.

Im vergangenen November hatten sich Toyota, Yamaha, Mazda, Subaru und Kawasaki zu einer Initiative für klimaneutrale Kraftstoffe zusammengeschlossen. Die beiden Zweiradhersteller wollen dabei auch den Einsatz von Wasserstoffmotoren in Motorrädern prüfen, während Mazda bereits einen zu 100 Prozent aus Biomasse gewonnenen Diesel getestet hat. Toyota und Subaru wollen in diesem Jahr mit Fahrzeugen in der japanischen Super Taikyu Series starten, die ebenfalls CO2-neutralen, aus Biomasse gewonnenen Kraftstoff nutzen. (aum)