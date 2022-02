MG 5 Electric kommt bis zu 400 Kilometer weit

MG bringt im März den nach eigenen Angaben weltweit ersten reinen Elektrokombi auf den Markt. Der 4,60 Meter lange MG 5 Electric bietet ein Kofferraumvolumen von 479 bis 1367 Litern. Angeboten werden zwei Antriebsoptionen. Zunächst erhältlich ist die Ausführung „Maximal“ mit 61,1-kWh-Batterie und einer WLTP-Normreichweite von 400 Kilometern. Der Elektromotor leistet 115 kW (156 PS). Die später folgende Standard-Version hat eine kleinere Batterie mit 50,3-kWh-Batterie, aber 15 kW (21 PS) mehr Leistung. Als Reichweite werden 320 Kilometer angegeben.

Beide MG 5 Electric liefern ein Drehmoment von 280 Newtonmetern, beschleunigen in 8,5 Sekunden auf Tempo 100 und haben eine Spitzengeschwindigkeit von 185 km/h. Geladen wird mit bis zu elf Kilowatt an einer öffentlichen Ladestation. Zudem kann die Batterie mit bis zu 87 kW Gleichstrom laut Hersteller in etwa 40 Minuten von fünf auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufgeladen werden.



Erhältlich ist der kompakte Kombi in zwei Ausstattungsstufen. Die Preise beginnen bei 35.490 Euro ohne Elektroprämie. Durch die Förderung von Hersteller und Staat in Höhe von 9570 Euro sinkt der Einstiegspreis auf 25.920 Euro. (aum)