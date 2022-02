Michael Kirsch übernimmt bei Porsche in China

Michael Kirsch (56), derzeit Geschäftsführer von Porsche in Japan, übernimmt zum 1. Juni 2022 die Position des Geschäftsführers Porsche China, Porsche Hongkong und Macao. Er löst Jens Puttfarcken ab, der europäischer Vertriebsleiter bei Audi wird.

Vor seiner Geschäftsführertätigkeit in Japan war Kirsch in gleich Funktion für Porsche in Korea tätig. Porsche China kennt er bereits aus seiner Zeit als Chief Operating Officer zwischen 2012 und 2016. Bevor er zu Porsche kam, hatte Michael Kirsch leitende Managementpositionen bei BMW sowie einer internationalen Hotelkette inne. In seiner künftigen Rolle ist er für den größten Einzelmarkt des Sportwagenherstellers zuständig. (aum)