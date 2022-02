Skoda Fabia Monte Carlo setzt dynamische Akzente

Skoda erweitert das Modellprogramm des Fabia wieder um den Monte Carlo. Die schwarzen Karosseriedetails verleihen dem Kleinwagen einen dynamischen Auftritt des neuen FABIA, den Innenraum prägen rote Akzente und Carbon-Look an Armlehnen und der Instrumententafel. Die vor zehn Jahren erstmals eingeführte Ausstattungsvarainate ist mit vier Motoren erhältlich. Dabei darf es bei der Leistung auch etwas weniger sportlich zugehen: Los geht es bei 80 PS (59 kW). Der stärkste Motor liefert sportliche 150 PS (110 kW).

Zu den Monte-Carlo-typischen Merkmalen zählen unter anderem Kühlergrill, Seitenschwellerdekor, Außenspiegel und Heckdiffusor sowie 16-Zoll-Räder und Markenschriftzug in Schwarz. An den vorderen Kotflügeln finden sich „Minte Carlo“-Plaketten. Auf Wunsch ist auch das Dach schwarz lackiert, optional gibt es auch bis zu 18 Zoll große Räder. Das Interieur prägen Sportsitze, dreispeichiges Multifunktions-Sportlenkrad, Lederapplikationen und die Instrumententafel in Carbonoptik sowie schwarze und rote Akzente. Der Dachhimmel ist schwarz ausgeführt. Die Pedalkappen glänzen im Edelstahl-Look. An Bord ist auch das digitale Kombiinstrument. Der Kunde hat die Wahl zwischen drei Infotainmentsystemen einschließlich Skoda Connect.



Der Zeitpunkt der Markteinführung ist noch offen. Auch Preise nannte Skoda noch nicht. (aum).