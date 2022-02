Deutz hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden

Dr. Sebastian C. Schulte ist neuer Vorstandsvorsitzender von Deutz. Der Aufsichtsrat hat ihn gestern zum Nachfolger von Dr. Frank Hiller berufen, der einstimmig abberufen wurde und aus dem Gremium ausscheidet. Schulte wird sein Amt als Finanzvorstand und Arbeitsdirektor für die Ressorts Finanzen, Personal, Einkauf und Information Services zunächst parallel weiterführen. Dieser Posten wird künftig mit einer Frau besetzt. Über die für den börsenorientierten Motorenhersteller vorgegebene Quote soll es zuletzt intern zu Auseinandersetzungen gekommen sein.

Sebastian C. Schulte promovierte der Promotion an der Ruhr-Universität

Bochum und der Judge Business School der University of Cambridge. Seine berufliche Karriere startete der frühere Leistungssportler bei Thyssenkrupp. Bevor er zu Deutz kam, war er Geschäftsführer und Chief Financial Officer der Marine-Sparte des Thyssenkrupp-Konzerns.



Auch an der Spitze des Aufsichtsrats gab es einen Wechsel: Dr. Dietmar Voggenreiter löst Dr. Bernd Bohr als Vorsitzenden ab, der dem Gremium aber weiter angehören wird. Voggenreiter ist seit Aufsichtsratsmitglied. Er war zuvor Marketing- und Vertriebsvorstand von Audi. Beim Autobauer hatte er auch neun Jahre lang das China-Geschäft geführt. (aum)