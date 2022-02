Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Gut 860.000 Texte, Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen. Geschichten über Klassiker kommen bei unseren Lesern immer gut an. Und auch bei den anderen Artikel schimmert immer wieder die Sympathie fürs Auto alter Bauart durch.

Von den 424.528 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Wer will den Mercedes 300 SL Roadster von Juan Manuel Fangio haben?

2. Praxistest VW Taigo 1.5 TSI DSG R-Line: Attraktive Alternative

3. Höhere Steuern auf Verbrenner sollen dem E-Auto weiterhelfen

4. Helmut Becker: Das Auto bleibt Verkehrsmittel Nummer Eins

5. Vorstellung Mazda 2: Aus Freude am Fahren

6. Schwindel um den Elektroflitzer Uniti

7. Hyundai legt 2021 weiter zu, trotz Corona

8. Opposition schlägt sich auf die Seite von Verbrenner und e-Fuels

9. Jaguar Land Rover kooperiert mit BNP Paribas

10. Extreme E: Zwei Dakar-Legenden teilen sich den Cupra



437.709 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Leser und Abnehmer bei den Medien. Das Foto der Woche zeigt den Genesis GV80, das gefragteste Video den Mazda CX-5 2022. (aum)