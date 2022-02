Motorräder legen fulminanten Start hin

Offenbar nicht zuletzt auch dank der milden Witterung haben Motorräder im Januar einen fulminanten Start ins neue Jahr hingelegt. Wie der Industrieverband Motorrad (IVM) meldet, wurden im vergangenen Monat 5556 Krafträder und -roller über 50 Kubikzentimeter Hubraum neu zugelassen. Das sind 87,2 Prozent mehr als im Januar 2021. Das vergangene Jahr hatte die Branche mit einem Rückgang der Verkäufe um 9,7 Prozent abgeschlossen.

Die Nachfrage zog in allen Bereichen an und gipfelt in einer Verdreifachung bei den Leichtkraftrollern. Das Motorradsegment verzeichnete mit 3503 Auslieferungen einen Zuwachs um 57,7 Prozent, Kraftroller kamen mit 451 Einheiten auf ein Plus von 160,7 Prozent. Eine ebensolche Wachstumsrate verzeichneten die Leichtkrafträder mit 818 Neuzulassungen (plus 160,5 Prozent), während die sogenannten 125er-Roller auf 784 Stück kamen. Das sind 202,7 Prozent mehr als zu Jahresbeginn 2021. (aum)