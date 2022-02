Toyota zeigt Werbespot beim Super Bowl

Im Rahmen des Super Bowls am 13. Februar (Kickoff 14.2., 0:30 Uhr MEZ) zeigt Toyota in den USA einen Werbespot, der die Geschichte der beiden Brüder Brian und Robin McKeever erzählt. „Brothers“ zeigt, wie es Brian McKeever, Athlet des Global Team Toyota und Kanadas höchstdekorierter Winter-Paralympionike, mit Entschlossenheit und der Unterstützung seines Bruders zu sportlichen Höchstleistungen geschafft hat.

Der Werbespot, der auch auf Youtube abrufbar ist, beginnt in der Kindheit der beiden, wo sie eine Leidenschaft für den Skilanglauf entwickelten. Im Alter von 19 Jahren wurde bei Brian Morbus Stargardt diagnostiziert, eine Krankheit, die bei ihm zum Verlust des zentralen Sehvermögens führte. Trotzdem trainierten Brian und sein Bruder Robin weiterhin gemeinsam; Robin erkämpfte sich die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen und beide Brüder starteten zusammen bei den Paralympischen Winterspielen. Dort unterstützte Robin seinen Bruder Brian als Guide.



Toyota ist auf internationaler Ebene langjähriger Mobilitätspartner des internationalen Olympischen und Paralympische Komitees (IOC und IPC) und setzt sich auch in Deutschland für Inklusion im Sport ein. (aum)