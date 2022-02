Die CF Moto 800 MT bietet 91 PS für unter 10.000 Euro

Mit der 800 MT bringt CF Moto nicht nur seine erste Reiseenduro auf den Markt, sondern auch seine bislang hubraumgrößte Maschine. Der Reihenzweizylinder mit 75 Grad Hubzapfenversatz mobilisiert 91 PS (67 kW). Als Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller 195 km/h an. Bestückt ist die 800 MT vorne mit einem 19-Zoll-Rad in einer USD-Gabel, die Federung ist voll einstellbar. ABS und Traktionskontrolle kommen von Bosch und sind dank Sechs-Achsen-Sensorik kurvenoptimiert.

Zur Serienausstattung der rund 230 Kilogramm wiegenden CF Moto gehören außerdem zwei Fahrmodi und ein Tempomat sowie eine 12-Volt- und eine USB-Ladesteckdose bei. Sitzbank, Lenker und Windschild sind einstellbar ausgelegt. Der Tank fasst 19 Liter, die Sitzhöhe beträgt moderate 82,5 Zentimeter. Das Beleuchtungssystem ist vollständig in LED-Technik ausgeführt und verfügt über selbstrückstellende Blinker und Zusatzscheinwerfer. Das Cockpit besteht aus einem sieben Zoll großen TFT-Display, Bluetooth-Konnektivität erlaubt die Anbindung von Smartphones und die Navigation mittels einer App.



Angeboten werden zwei Ausführungen. Die straßenorientiertere Sport rollt auf Gussrädern und hat bereits Kofferträger vorgerüstet, die Touring-Variante hat Drahtspeichenräder und lässt mit Quickshifter, Lenkungsdämpfer, Reifendruckkontrollsystem, Hauptständer, Motorschutz, Griffschalen, serienmäßigen Koffern und Topcase sowie Heizgriffen und beheizbarem Fahrersitz kaum Wünsche offen.



Die 800 MT Sport ist in den Farben Twilight Blue und Nebula Black verfügbar, die 800 MT Touring ausschließlich in Twilight Blue. Die Preisliste startet in Deutschland bei 9899 Euro und in Österreich bei 10.999 Euro. Die Touring kostet 2600 Euro bzw. 3000 Euro (Österreich) mehr. In der Schweiz wird nur sie angeboten und kostet dort 13.990 CHF. Die Markteinführung ist für Anfang April geplant. (aum)