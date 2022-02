Ducati und Carrera sind gemeinsam unterwegs

Carrera wird offizieller Partner des Rennteams Ducati Lenovo. Das Logo des Brillenherstellers wird künftig auf der Verkleidung der italienischen Moto-GP-Motorräder zu sehen sein. Die Zusammenarbeit wurde zunächst für vier Jahre vereinbart. Sie sieht auch ein komplettes Sortiment an Sonnenbrillen und optischen Fassungen vor, die speziell für alle Sport- und Zweiradfans gedacht sind. Die zu Beginn der Lizenzvereinbarung vorgestellten ersten Produkte der Ducati-Carrera-Kollektion sind von der Panigale V4 inspiriert.

Die Bügel der Brillenrahmen lehnen sich an das Profil des Motorrads an. Die Materialien wie Carbon und Titan stehen ebenfalls für Ducati. Durch die besondere Passform und speziell entwickelte glänzende Lackierung auf der Innenseite der Bügel sollen sich die Brillen auch gut unter einem Helm tragen lassen. Alle Rahmen tragen die Logos von Ducati und Carrera versehen.



In der Saison 2022 werden die beiden Moto-GP-Piloten Franceso („Pecco“) Bagnaia und Jack Miller Teil der Werbekampagne zur Promotion der carrera-Ducati-Kollektion sein. (aum)