Audi bringt Licht in drei Amazonas-Dörfer

Die Audi-Stiftung für Umwelt und Audi do Brasil unterstützen gemeinsam die NGO Litro de Luz Brasil, die drei Dörfer ohne zuverlässige Stromanbindung in der Amazonas-Region mit Solarlicht versorgt. Die Initiative stattet gemeinschaftlich genutzte Bereiche mit Lichtmasten aus, die über Solarpanele betrieben werden, um die Wege nachts sicherer zu machen. Zudem bekommen Familien solarbetriebene Handlampen, die sich zu Hause oder unterwegs nutzen lassen. Sie sollen den Zugang zu Bildung verbessern, um beispielsweise das Lesen oder Erledigen von Schulaufgaben auch bei Dämmerung und im Dunkeln zu ermöglichen. Vom Projekt profitieren mehr als 100 Familien.

Die Umweltstiftung von Audi wurde 2009 mit dem Ziel gegründet, ideenreiche Projekte und Technologien für den Umweltschutz zu fördern. Bei der Aktion geht es auch darum, die Bildung von Kindern und Jugendlichen zu fördern.



Litro de Luz Brasil ist in allen fünf Regionen des Landes aktiv und bringt Solarlicht in Gemeinden, die keinen Zugang zum Stromnetz haben. Die Initiative sorgt für Lichtmasten, Handlampen und andere Solarlösungen aus einfachen Materialien wie PET-Flaschen und PVC-Rohren, ergänzt durch Solarmodule, Akkus und LED-Lampen. Die Nicht-Regierungsorganisation einer von mehr als 15 Ablegern der weltweiten „Liter of Light“-Bewegung, die 2011 auf den Philippinen entstand − inspiriert durch eine Erfindung des brasilianischen Mechanikers Alfredo Moser aus dem Jahr 2001. Dessen „Moser-Lampe“ besteht aus einer PET-Flasche, die am Dach angebracht wird. Die Flasche wird mit Wasser und Bleichmittel gefüllt und erzeugt durch Lichtbrechung die Intensität einer 60-Watt-Glühbirne. (aum)