Der Ford-Fan-Award geht in die entscheidende Phase

Der „Ford FanAward 2021“ geht in die entscheidende Phase. Nachdem eine Jury aus den Einsendungen die jeweils drei besten Bewerbungen ausgewählt hat, können Fans ab heute online (www.ford-fanaward.de) ihren Favoriten in der Kategorie „Bester Ford-Club“, „Bester Ford-Channel“, „Beste Ford-Individualisierung“ und „Bester Ford-Roadtrip" wählen. Die Abstimmung endet am 18. Februar.

Bei den Clubs stehen die Wild Ponies of Hanau, die Ford-Crew Soest und die Alt-Ford-Freunde in der Endrunde, bei den digitalen Kanälen sind es die „Die2Mays“, die Ford Community und die Ford-Freunde Heidelberg. Bei den individualisierten Fahrzeugen haben sich Nick Schneider mit seinem Ford Focus Showcar, Andreas Schuster und sein Focus RS sowie der Mondeo Turnier „On Air“ von Evelina und René Babinzky für das Finale qualifiziert. Die nominierten Roadtrips führen die Familie mit Mondeo und Fokus an die Ostseeküste, Horst Meige in seinem Mustang GT nach Luxemburg zu einem Mustang-Treffen und Jan Havlát im Puma über kurvenreiche Straßen in malerischer Umgebung von Tschechien nach Ungarn. (aum)