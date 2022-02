Vorschau: Der ewige Rivale und ein neuer SUV-Bruder

Der neue Opel Astra steht in den Startlöchern – und in der kommenden Woche zur ersten Probefahrt bereit. Der ewige Golf-Rivale startet als Viertürer ab 22.465 Euro und ist damit keinen Cent teurer als die Basisvariante beim Vorgänger. Direkt zum Marktstart bietet Opel auch eine Plug-in-Hybrid-Variante mit 180 PS Systemleistung an. Walther Wuttke ist schon mal eingestiegen.

Neben klassischen Benzinmotoren ebenfalls mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb unterwegs ist der Alfa Romeo Tonale, der als Studie bereits auf dem Genfer Autosalon 2019 die Blicke auf sich zog. Der kleine SUV-Bruder des Stelvio wird nun erstmals in einer virtuellen Präsentation gezeigt.



Tanken für die Hälfte? Angesichts von Rekordhöhen bei den Kraftstoffpreisen ein verlockendes Angebot. Kaum verwunderlich, dass sich der Kauf von Neuwagen mit Flüssiggasantrieb im Januar mehr als verdreifacht hat. Dennoch haben nur noch wenige Hersteller LPG-Modelle ab Werk im Angebot. Einer davon ist Dacia. Jens Riedel stellt den Sandero TCe Eco-G vor. Im zweiten Praxistest hat sich Frank Wald den Genesis GV80 näher angesehen und Licht und Schatten festgestellt. Auf der Langstrecke majestätischer und komfortabler (Be)Gleiter eckt das wuchtige SUV in der Großstadt oftmals ganz praktisch – und politisch – an.



Trotz Pandemie und Materialknappheit in der Produktion hat Knaus Tabbert im vergangenen Jahr erneut zulegen können. Michael Kirchberger stellt die Neuheiten für die Saison 2022 vor. Außerdem hat der Verband der Automobilindustrie zur Jahresauftakt-Pressekonferenz geladen, auf der VDA-Präsidentin Hildegard Müller eine Bilanz des Jahres 2021 ziehen, einen Ausblick aufs aktuelle und die weitere Entwicklung der Branche geben wird.



Darüber hinaus halten auch wir Sie über die neuesten Trends und Themen in der Automobilindustrie und Verkehrspolitik auf dem Laufenden und melden tagesaktuell Neuigkeiten rund um Autos und Motorräder sowie sonstige Mobilitätsformen. (aum)