AvD wird Co-Sponsor des HJS-DMSB-Rallyecups

Der Automobilclub von Deutschland wird Co-Hauptsponsor des HJS DRC (DMSB Rallyecup). Die teilnehmerstärkste Rallyeserie in Deutschland mit ihren 15 Läufen wird dabei in die AvD-Sachsen-Rallye eingebunden. Die Vereinbarung gilt zunächst für zwei Jahre. Zudem will die Sportabteilung des Automobilclubs ihr Engagement im Rallyesport grundsätzlich verstärken. Dabei gilt ein Augenmerk auch weiterhin der Förderung von Nachwuchstalenten. (aum)