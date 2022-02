Die CF Moto 700 CL-X kommt für 7199 Euro

CF Moto wird in Kürze die ersten 700 CL-X nach Europa bringen. Damit stehen nun auch die Preise für das neue Modell aus China fest. Das Naked Bike mit dem 70 PS (52 kW) starken Zweizylinder wird für 7199 Euro angeboten. In Österreich kostet die CX-L 1000 Euro mehr und in der Schweiz 8490 Franken. Zur Ausstattung der 693-Kubik-Maschine gehören unter anderem zwei Fahrmodi, Tempomat und adaptives Kurvenlicht sowie voll einstellbare Federelemente. Lieferbar ist die CF Moto 700 CX-L in den Farben Coal Grey und Twilight Blue. Das laut Hersteller „Neo-Retrobike“ soll später auch noch in einer Sportvariante erhältlich sein. Ebenfalls angekündigt ist eine 800-Kubik-Reiseenduro. (aum)