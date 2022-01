Opel-Fahrer mögen Rundum-Sorglos-Servicepakete

Opel hat im vergangenen Jahr knapp 70.000 „FlexCare“-Verträge abgeschlossen, mehr als je zuvor seit Einführung des Garantie- und Serviceprogramms im Jahr 2014. Die Rundum-Sorglos-Pakete für Privat- und Geschäftskunden beinhalten je nach Wunsch eine Garantieverlängerung im Umfang der Herstellergarantie, europaweiten Mobilservice, alle Inspektionen und zusätzlich den Austausch wesentlicher Verschleißteile innerhalb der Paketlaufzeit.

Laufzeit und Leistungsumfang sind individuell und nach Bedarf für drei, vier oder fünf Jahre nach Erstzulassung möglich. Die Laufleistung lässt sich in 5000er-Schritten von 10.000 auf bis zu 50.000 Kilometer pro Jahr und bis zu 200.000 Kilometer Gesamtlaufleistung staffeln. So fallen beispielsweise für den Opel Corsa-e mit einer Laufzeit von drei Jahren und einer Laufleistung von 10.000 Kilometer pro Jahr einmalig 129 Euro an. Für 10 Euro mehr sind 15.000 Kilometer pro Jahr möglich. Die Leistungen sind dabei stets an das Fahrzeug gebunden und gehen bei Halterwechsel oder Fahrzeugverkauf auf den neuen Besitzer über. (aum)