Bonitas setzt in der Pflege 120 Toyota Aygo ein

Bei seiner Fuhrparkerneuerung hat sich die Pflegegruppe Bonitas mit Sitz in Herford für den Toyota Aygo entschieden. Es handelt sich um bundesweit insgesamt 120 Fahrzeuge. Jetzt wurden 30 Stück davon offiziell in Herford übergeben. Sie werden in Zukunft überwiegend in der ambulanten Touren- und außerklinischen Intensivpflege eingesetzt. Die Toyota Aygo in der Ausstattungsstufe X-Play verfügen unter anderem über Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Klimaanlage und Multimediasystem mit Rückfahrkamera. Auftragsabwicklung und den Service übernimmt in Herford das Autohaus Weller. (aum)