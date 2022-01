ZF bekommt Großauftrag für Rescue Connect

ZF hat von Ziegler einen Großauftrag für die cloudbasierte Konnektivitätslösung ZF Rescue Connect erhalten. Der Vertrag im Wert von mehreren Millionen Euro ist für den Zulieferer aus Friedrichshafen einer der größten Rahmenaufträge für digitale Services an ZF. Ziegler wird demnach alle Neufahrzeuge ab sofort optional mit Rescue Connect ausrüsten. Darüber hinaus haben beide Unternehmen eine strategische Partnerschaft zur Digitalisierung und Vernetzung von Feuerwehrfahrzeugen vereinbart.

Bei Rescue Connect laufen die Daten aller relevanten Rettungsfahrzeuge während eines Einsatz in einer Cloud zusammen und können von der Einsatzzentrale über ein digitales „Dashboard“ abgerufen werden. Über diese Gesamtansicht sehen Einsatzleiter und beteiligte Kräfte, ob zum Beispiel schweres Gerät wie Spreizer und Rettungsschere zur Rettung von Unfallopfern aus Fahrzeugen vor Ort ist, wie viel von welchem Löschmittel der Feuerwehr am Einsatzort zur Verfügung steht, ob Notarzt und Rettungswagen schon eingetroffen sind oder in welches Krankenhaus Verletzte gebracht wurden. Kleine elektronische Sende- und Empfangsgeräte vernetzen außerdem Unfallopfer, die eingesetzten Rettungskräfte sowie weitere Rettungsgeräte über Mobilfunk mit der Cloud. (aum)