Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Mehr als 1,2 Millionen Texte, Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche von unseren Abnehmern und Lesern abgerufen, heruntergeladen oder gelesen. Bei den Top Ten-Artikeln handelt es sich ausschließlich um exklusive Beiträge unserer Autoren.

Unter den 458.036 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Fahrbericht BMW CE 04: Der „Wow“- und der „Huuiii“-Effekt

2. Exklusiv: Mercedes-AMG C63 Space Drive – die Zukunft lenkt digital

3. Carlos Tavares: Nicht die Industrie wollte Elektroautos

4. Die USA denken nicht daran, Verbrenner zu verbieten

5. Praxistest Seat Arona 1.5 TSI: Der beinharte Muntermacher

6. Dethleffs entdeckt den Campingbus

7. Versteigerung: Ferrari-Schwemme an der Seine

8. Praxistest Kia Ceed GT 7DCT: Den will man selbst schalten

9. Kommentar: Emissionsfrei oder emissionsfrei?

10. Autoshow Washington 2022: Offen für Vielfalt



769.576 Fotos und Videos lieferte unser Server als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag eines vom Porsche 356 A Coupé, Baujahr 1957, bei der AvD-Histo-Monte 2019 ganz weit vorn, bei den Videos das vom Honda HR-V e:HEV. (aum)