Stellantis will Anteil an GAC aufstocken

Stellantis will seine Beteiligung am Joint Venture mit dem chinesischen Autokonzern GAC von 50 auf 75 Prozent aufstocken. Damit soll das Geschäft ausgebaut werden. Insbesondere geht es um die Marke Jeep. Gemeinam mit China Guangzhou Automobile betreibt Stellantis in Changsha ein Werk, in dem derzeit die Prodution des Jeep Compass vorbereitet wird. Einzelheiten und weitere Pläne sollen in vier Wochen bekanntgegeben werden. Das heutige Gemeinschaftsunternehmen GAC-Stellantis wurde 2010 von Fiat Chrysler gegründet. (aum)