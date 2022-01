Mazda beginnt mit der Produktion des CX-50

Mazda hat in den USA mit der Produktion des CX-50 begonnen. Das neue Crossover-Modell mit Allradantrieb ist spezifisch auf die amerikanischen Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Es läuft im gemeinsam mit Toyota betriebenen neuen Werk in Huntsville, Alabama, vom Band. Die Fabrik hat eine Jahreskapazität von 300.000 Einheiten, die sich beide Hersteller in ihrem Joint Venture Mazda Toyota Manufacturing (MTM) teilen.

Für Europa hat Mazda für die kommenden zwei Jahre den CX-60 und den siebensitzigen CX-80 als Neuheiten angekündigt. Dabei wird der japanische Hersteller auch an moderner Dieseltechnik festhalten und eine neue Generation seines Skyactiv D einführen. Die neuen Modelle wird es auch mit Reihensechszylinder sowie als Plug-in-Hybrid geben. (aum)