BMW 2er Coupé bekommt Motor mit 245 PS

BMW erweitert zum März das Motorenangebot für das 2er-Coupé um einen weiteren 2,0-Liter-Vierzylinder. Er leistet als 230i 245 PS (180 kW) und stemmt bis zu 400 Newtonmeter. Der Antrieb erfolgt via Acht-Gang-Steptronic-Sportgetriebe an die Hinterachse. Der WLTP-Normverbrauch bewegt sich je nach Ausstattung und Bereifung zwischen 6,5 und 7,2 Liter je 100 Kilometer. Zum Serienumfang gehören Schaltwippen am Lenkrad und eine Launch Control, mit der das neue BMW 230i Coupé innerhalb von 5,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigt. Optional ist für die neue Modellvariante unter anderem ein M-Sportdifferenzial im Hinterachsgetriebe erhältlich. (aum)