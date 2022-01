Internationales Automobil-Festival kürt die schönsten Autos

Einen Doppelerfolg fuhr Renault beim Internationalen Automobil-Festival in Paris ein: Der R 5 Prototype erhielt den Publikumspreis „Schönstes Konzeptfahrzeug 2022“ und die Studie Suite No. 4 auf Basis gewann den Ehrenpreis der Jury. Den Suite konzipierte der französische Designer Mathieu Lehanneur zum 60. Geburtstag des legendären R 4 als eine Art ein mobiles Hotelzimmer unter freiem Himmel. Der R 5 Prototype soll Ausgangspunkt für ein Elektromodell sein, das in zwei Jahren auf den Markt kommt. Der DS 4 wurde zum schönsten Serienfahrzeug gekürt, die Auszeichnung für das „schönste Hypercar des Jahres" ging an Peugeot für den 9x8. (aum)