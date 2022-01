Mit Lexus kommt die Welt wieder in Ordnung

Lexus übernimmt als offizieller Automobilpartner eine entscheidende Rolle im neuen Science-Fiction-Katastrophenfilm „Moonfall“. Der Blockbuster des international renommierten deutschen Regisseurs Roland Emmerich startet im Februar 2022 in den weltweiten Kinos. In dem Film reißt eine mysteriöse Kraft den Mond aus seiner Umlaufbahn um die Erde und schickt ihn auf Kollisionskurs mit dem uns bekannten Leben. Der Lexus NX unterstützt den Helden bei dem Versuch, die Ordnung in der Mondumlaufbahn wiederherzustellen und die Welt zu retten.

Lexus ist im gesamten Film prominent vertreten: Während Charlie Plummers als Sonny Harper in einer dreiminütigen, actionreichen Szene den NX fährt, ist der in deutschland nicht erhältliche GX als Regierungsfahrzeug mit der von Halle Berry gespielten Jo Fowler unterwegs. Außerdem ist Michael Penas Figur Tom Lopez als Lexus-Händler in einem Autohaus anzutreffen.



Im Rahmen der „Lexus x Moonfall“-Marketingkampagne, die über die digitalen und sozialen Kanäle begleitet wird, wurde jetzt ein 30-sekündiger Werbespot mit dem Titel „Enjoy the Ride“ veröffentlicht: Er zeigt das SUV in Szenen aus dem Film. Das Video findet sich auf der Website von Lexus Europa (www.lexus.eu/discover-lexus/lexus-news/moonfall). (aum)