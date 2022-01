CF Moto gibt in der Moto GP Gas

CF Moto hat sich für dieses Jahr viel vorgenommen. Der chinesische Hersteller wird in der Klasse 3 der Moto GP an den Start gehen. Die Marke tritt dabei als neuer Hauptsponsor des sächsischen Teams von Ingo und Florian Prüstel auf. Als Werkspiloten steigen die beiden 18-jährigen Spanier Xavier Artigas und Carlos Tatay auf die 250er-Maschinen. Als Sportdirektor wurde der ehemalige 125er-Weltmeister und GP-Königsklasse-Fahrer Tom Lüthi verpflichtet.

CF Moto ist in China Kooperationspartner von KTM und baut auch Quads sowie Side-by-side-Vehicles. Das Motorradprogramm wird in Kürze um eine 700er und eine 800er erweitert. In Deutschland wird die Marke von der österreichischen KSR Group vertrieben. (aum)