Porsche optimiert sein Communication Management

Das Porsche Communication Management (PCM) in den Modellen 911, Taycan, Cayenne und Panamera erhält ab sofort zahlreiche neue Funktionen. Sie umfassen erstmalig eine native Integration von Spotify, ein überarbeitetes Design der Oberfläche, zusätzliche Optimierungen des Sprachassistenten Voice Pilot, eine kabellose Anbindung von Android Auto sowie Verbesserungen in der Planung von Ladestopps bei Elektrofahrzeugen. Neue, farbige Icons erleichtern auf der überarbeiteten Nutzeroberfläche des PCM 6.0 die Nutzung Funktionen. Die Verbesserung setzt Porsche auf Anregung seiner Kunden um.

Neben der Übersichtlichkeit der Darstellung verbessert das Update des PCM die Umfänge des Voice Pilot. Zu ihnen gehören der News-Bereich, die Bedienungsanleitung und das Musik-Streaming.



Spotify-Premium-Kunden können im überarbeiteten PCM 6.0 direkt auf ihre Lieblingslieder und -podcasts zugreifen. Ihr Account wird über die Porsche ID mit dem Fahrzeug verknüpft. Für Elektroautos wird die Berechnung der Ladevorgänge im Charging Planner verbessert. So wird in der Gesamtfahrzeit nun auch die Zeit, die zum Starten und zum Beenden des Ladevorganges an der Ladesäule benötigt wird, mit eingeplant. In der näheren Umgebung zeigt das System alle verfügbaren Ladeoptionen inklusive Belegungsstatus an. In der weiteren Ansicht beschränkt sich die Anzeige auf Schnellladesäulen. Ein neuer Filter erlaubt es, Ladepunkte nach Leistung zu sortieren. (aum)