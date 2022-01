Rallye Monte Carlo: Ford Puma Hybrid holt sich beim ersten Einatz den Sieg

Der neu entwickelte Ford Puma Hybrid Rally1 hat gleich bei seinem ersten Einsatz einen Sieg eingefahren. Sébastien Loeb und seine neue Copilotin Isabelle Galmiche gewannen mit dem Auto am Wochenende die legendäre Rallye Monte Carlo und damit den Auftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft. Zweiter wurde Toyota-Fahrer Sébastien Ogier im GR Yaris Rally1 vor einem weiteren Puma, dem der Iren Craig Breen und Paul Nagle mit Hybridantrieb. Auch die Plätze vier und fünf gingen an Toyota und an Ford.

Vorausgegangen war ein spannender Kampf an der Spitze des Feldes zwischen den beiden Marken. Ogier hatte gestern morgen zeitweilig über 24 Sekunden Vorspung gehabt, beschädigte dann aber einen Vorderreifen – und Loeb lag wieder vorne. Zusammen mit seinem neuen Beifahrer Benjamin Veillas kam Ogier trotz einer zehnsekündigen Zeitstrafe für einen Frühstart nur 10,5 Sekunden nach dem Sieger ins Ziel.



Ford geht damit als Tabellenführer in der Herstellerwertung in die neue Saison. Für den neunfachen Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb war es der achte Sieg bei der Rallye Monte Carlo. Er zog damit mit Sébastien Ogier gleich. (aum)