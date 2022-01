Vorschau: Ein neuer Dacia, zwei Kia und Big Data

Mit dem Logan MCV bot Dacia zu Beginn seiner Importoffensive einen im Segment recht ungewöhnlichen Kombi an, dessen Nachfolger zum klassischen Konzept zurückkehrte und den Dokker als Alternative aufbrachte. Mit dem Jogger verschwinden die beiden Letztgenannten wieder und die Marke greift wieder auf das Ursprungskonzept des MCV zurück. Wir stellen den Neuling vor.

Chancen und Gefahren von Big Data für die Zukunft der Mobilität stehen im Mittelpunkt des alljährlichen Goslar Diskurs, der pandemiebedingt wieder online stattfinden wird. Bentley stellt unter dem Motto „Beyond 100“ seine Zukunftsstrategie ebenfalls virtuell vor und der European Transport Safety Council sorgt sich um die Sicherheit von E-Scootern. Währenddessen nimmt die Diskussion um die so genannten e-Fuels als Alternative zur politisch forcierten Elektromobilität weiter Fahrt auf. Wir berichten von der geplanten internationalen e-Fuel-Partnerschaft sowie vom Kongress „Kraftstoffe der Zukunft“ des Bundesverbands Bioenergie.



In unseren beiden Praxistests geht es jeweils um einen Kia. Die alte Schule der Kompaktsportler vertritt der Ceed GT, für den sich unser Autor Dennis Gauert begeistert und dennoch an einer Stelle etwas schmerzlich vermisst. Und mit dem EV6 präsentieren die Koreaner ihr erstes Elektroauto mit Schnellladefunktion. Dank der kurzen Ladezeiten eignet sich der Stromer für die Langstrecke oder den Urlaub, meint Guido Borck. Aber auch ihm gefällt der Koreaner in einer Disziplin nicht.



Darüber hinaus halten wir sie wieder über die wichtigsten Fahrzeugneuheiten sowie die jüngsten Entwicklungen in der Autoindustrie und der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)