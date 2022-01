Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Ruhe nach dem Sturm? Vergangene Woche meldeten wir den Rekord von 1,4 Millionen Downloads und diese Woche nur wenig mehr als 900.000. Dabei barg diese Woche doch genug Diskussionsstoff, wie ein Blick auf die Top Ten zeigt. Die sind geprägt von Texten, die nicht auf direktem Weg zu einer Verkehrswende führen, wie viele unserer gut situierten Großstadt-Politiker sie immer noch herbeizuführen versuchen.

Von den 413.232 abgerufenen oder heruntergeladenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. BMW lehnt Verbot des Verbrennungsmotors ab

2. Carlos Tavares: Nicht die Industrie wollte Elektroautos

3. Europäische Umweltlobby macht e-Fuels madig

4. Praxistest Peugeot 3008 Hybrid 225: Einer für fast alle

5. Kalte Füße: Kanadische Behörden knöpfen sich Tesla vor

6. Wortklauberei (26): Häuptling gespaltene Zunge?

7. Praxistest Genesis G70: Heißer Herausforderer mit Herzschwäche

8. Vorstellung Eura Mobil Profila T: Teurer Wechsel

9. Corona führt zu einer anderen Verkehrswende: Zurück zum Auto

10. Sechs Fragen an: Lutz Leif Linden



489.210 Foto- und Videodateien lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag das aus der Produktion des Lada X-Ray vor, bei den Videos das vom Porsche Taycan als Safety-Car der Formel E. (aum)