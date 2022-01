Citroën bekommt einen neuen Marketingchef

Nicolas Luttringer (53) wird zum 1. Februar Marketingchef von Citroën Deutschland. Er war zuletzt in gleicher Funktion in China tätig. Luttringer folgt auf Grégory Fiorio, der eine neue Position innerhalb des Stellantis-Konzerns übernimmt.

Nicolas Luttringer, Absolvent des Pariser Institut Superier de Gestion und spricht fließend Deutsch. Er ist seit 25 Jahren für Citroën tätig. Seine berufliche Karriere startete er Mitte der 1990er Jahre in einer Unternehmensberatung. Ab 1997 übernahm Luttringer verschiedene Positionen im Marketing, Vertrieb und Produktmanagement des französischen Autoherstellers. Es folgten Führungspositionen in Frankreich und mehreren anderen Ländern. Seit 2018 war Nicolas Luttringer in China für das Marketing zuständig. (aum)