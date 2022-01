Punkteauskunft online stark gestiegen

Die Online-Punkteauskünfte an Privatpersonen aus dem Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes haben 2021 einen neuen Höchststand erreicht. 37 Prozent aller Auskünfte über Eintragungen und Punktestand an wurden über die „Online-Registerauskunft“ (ORA) erteilt. Damit ist die Nutzung der digitalen Möglichkeit im Verhältnis der Gesamtzahl der Anfragen gegenüber dem Vorjahr um rund 32 Prozent gestiegen.

Wer seinen Personalausweis mit elektronischer Identifizierungsfunktion nutzt, kann sich einfach und kostenfrei über seinen Punktestand beim KBA informieren. Im verganenen Jahr wurden rund 300.000 Auskünfte an Privatpersonen erteilt, davon mehr als 112.000 via Smartphone oder PC in Verbindung mit dem elektronischen Personalausweis (eID), dem zugehörigen PIN-Code und der Ausweis-App. Mit dem Online-Verfahren können Bürger schnell und digital auch Auskünfte über ihre Fahrzeuge sowie ihre Fahrerlaubnisse erhalten. Für Berufskraftfahrer wurde im vergangenen Jahr zudem die Möglichkeit geschaffen, sich ebenfalls online über ihre Qualifikationen zu informieren. (aum)