Toyota im Flottengeschäft auf Wachstumskurs

Die Flottenabteilung von Toyota Deutschland zieht eine erfolgreiche Jahresbilanz: Mit 19.469 gewerblichen Neuzulassungen von Januar bis Dezember 2021 hat das Unternehmen seine Position auf dem deutschen Flottenmarkt weiter ausgebaut und das Ergebnis des Vorjahres um 15 Prozent übertroffen. Der Marktanteil liegt bei 2,5 Prozent.

Noch größer war das Plus bei den Kundenaufträgen: Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 40.000 Verträge generiert, das sind fast die Hälfte mehr als 2020. Dabei stößt nicht zuletzt das spezielle Business-Leasing auf zunehmendes Interesse. Zudem hat Toyota in den vergangen Jahren sein Angebot an leichten Nutzfahrzeugen ausgebaut. In diesem Bereich liegt der Marktanteil ebenfalls bei 2,5 Prozent. (aum)