Opel europaweit in der Erfolgsspur

Opel gehört unter den Volumenherstellern zu den wenigen Gewinnern im vergangenen Jahr. So konnte die Marke ihren Marktanteil in Europa ausbauen. Nach offiziellen Angaben des ACEA (Verband der europäischen Automobilhersteller) verbesserte sich Opel in einem rückläufigen Gesamtmarkt beim Marktanteil leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Die Zuwächse basieren im Wesentlichen auf der guten Nachfrage in Deutschland, wo das Unternehmen im vergangenen Jahr der größte Gewinner war. Mit insgesamt rund 162.000 Neuzulassungen stieg der Marktanteil auf dem größten Automobilmarkt Europas auf 6,2 Prozent. Das sind knapp 1,2 Prozentpunkte mehr als 2020.

Vor allem der Corsa kurbelte das Geschäft an. Mit fast 50.000 Neuzulassungen war er im vergangen Jahr des Deutschen liebster Kleinwagen. In Großbritannien ist das Schwestermodell, der Vauxhall Corsa, mit fast 41.000 Verkäufen der meistverkaufte Neuwagen überhaupt gewesen. Der Vivaro-e war zudem europaweit der meistverkaufte batterieelektrische Transporter und Vauxhall die Nummer eins unter den Marken mit elektrischen leichten Nutzfahrzeugen. (aum)