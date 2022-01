Im Bücherregal: Autokauf 2022 – der große Neuwagenkatalog

Das Jahr ist noch jung und manch einer fragt sich angesichts der hohen Inflationsrate, ob er die gerade ausgezahlte Lebensversicherung wenn schon nicht gewinn- so doch wenigsten spaßbringend investieren sollte. Gerade in der Autowelt gibt es dafür jede Menge Anreize, ob nun elektrisch oder konventionell angetrieben. Aber wie bekomme ich da einen aktuellen Überblick? Messen scheiden vorerst aus, wie die gerade aus Gründen der Pandemie abgesagte CMT in Stuttgart beweist. Und das Internet vermag zwar vieles zu leisten, aber sich durch die endlosen Konfiguratoren der Hersteller zu klicken, ist freudloser als eine Cabrio-Ausfahrt an einem kalten Nebeltag.

Die Stuttgarter Motorpresse hat unter der Regie von Auto, Motor und Sport dankenswerteweise den großen Neuwagen-Katalog Autokauf für den Winter 2021/2022 neu aufgelegt und beschreibt 1800 verschiedene Autos mit technischen Daten, Verbrauchsangaben und den aktuellen Preise. Die wichtigsten Neuheiten werden in kurzen Fahrberichten vorgestellt, auf 30 Seiten die in Deutschland erhältlichen Elektroautos präsentiert. Für beinahe jede Modellreihe der einzelnen Marken gibt es eine Übersicht der Serienausstattung, und, das findet sich in den virtuellen Showrooms des Internets eben nicht, die Verfasser nennen gleich die wichtigsten Konkurrenten. Da können selbst Markentreue auch mal auf andere Gedanken kommen.



Was manchem die Wahl vielleicht erleichtert, sind die Wertungen, welche die Autoren den einzelnen Automobilen zukommen lassen. „Ordentliches Platzangebot, solide Verarbeitung, umfangreiches Assistenzangebot, Software over the Air“ bescheinigen sie etwa der neuen C-Klasse von Mercedes. Kritisiert wird hingegen der hohe Grundpreis und die auf zwei Jahre begrenzte Garantiedauer der Limousine. Beim Mitsubishi ASX werden das gute Platzangebot, die einfache Bedienung sowie die leichtgängige und präzise Schaltung gelobt. Weniger gut steht es nach Ansicht der Tester mit der Lenkpräzision, dem Federungskomfort, dem Angebot an Assistenzsystemen und der Materialanmutung. Alles hilfreiche Beurteilungen bei der Fahrzeugwahl.



Der Katalog Autokauf 01/2022 ist 258 Seiten stark und hat 600 Abbildungen. Er kostet im Fachhandel 9,00 Euro. (aum/mk)