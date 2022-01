Dakar 2022: Die Halbzeit-Führenden holen sich am Ende auch den Sieg

Sie lagen zur Halbzeit in Führung und hatten auch am Ende noch die Nase vorn: Nasser Al-Attiyah mit Beifahrer Mathieu Baumel hat im Toyota GR DKR Hilux die diesjährige Rallye Dakar in Saudi Arabien gewonnen. Mit Sam Sunderland auf Gasgas und Alexandre Rigoud auf Yamaha YFZ 700 holten sich auch bei den Motorrädern und den Quads die zur Halbzeit Führenden am Ende den Sieg. Dmitry Sotnikov, der zur Hälfte der Rallye Spitzenreiter in einer Phalanx von vier Kamaz Master gewesen war, verteidigte den ersten Platz in der Lkw-Wertung ebenfalls bis zum Schluss. Mit den beiden Franzosen Serge Mogno und Florent Drulhon holte in Toyota einen weiteren Sieg: Ihr Land Cruiser HDJ 80 gewann die Klassikwertung. (aum/jri)