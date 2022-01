My Porsche: Alle Funktionen in einer App

Porsche stellt seine digitalen Services für das Smartphone neu auf und fasst die Funktionen mehrerer Anwendungen in der „My Porsche“-App zusammen. Gebündelt werden die Dienste von My Porsche Essentials, Connect App und Car Connect App. In den kommenden Monaten werden zusätzlich weitere Apps wie die Porsche Charging oder die „Porsche – Gut zu Wissen“ integriert.

Die My-Porsche-App informiert über den Tank- beziehungsweise Lade- oder Kilometerstand sowie den Standort und kann Statistiken zu vergangenen Fahrten oder die Einstellungen des Trackingsystems VTS anzeigen. Bewegt sich das Fahrzeug unerwartet oder fährt es schneller als mit der zuvor eingestellten Geschwindigkeit, erhält der Fahrzeugbesitzer eine Push-Nachricht. Über die App kann der Wagen ver- und entriegelt werden sowie bei batteriebetriebenen Fahrzeugen die Klimaanlage und Standheizung gesteuert werden. Der Kunde erhält zudem Zugriff auf digitale Bedienungsanleitungen und unterstützende Videos. Die Anwendung verbindet auch Accounts von Streaminganbietern oder Kalendern mit den zugehörigen Apps im Fahrzeug. Des Weiteren vereinfacht sie die Navigation, indem sie Ziele oder Points of Interest zwischen Smartphone und Porsche Communication Management (PCM) synchronisiert.



Die My-Porsche-App ist in 47 Ländern und 25 Sprachen für Apple iOS (ab iOS 14) und Smartphones mit Android-Betriebssystem (ab Android 8) verfügbar. Sie ist kompatibel mit Fahrzeugen ab Modelljahr 2016. (aum)