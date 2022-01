Vorstellung Citroën C5 Aircross: Die Kurven sind verschwunden

Nach vier Jahren und 260.000 produzierten Exemplaren bringt Citroën eine Neuauflage des C5 Aircross auf den Markt, die über das übliche Facelift hinausgeht. Mit dem überarbeiteten Modell beginnt eine neue Designsprache. Die kurvigen Formen des bisherigen Aircross weichen einer ausdrucksstärkeren und geglätteten Linienführung mit der unter anderem die Frontpartie nun optisch breiter wirkt. Dazu tragen auch das neugestaltete Markenlogo und die V-förmige LED-Signatur des Tagfahrlichts bei. Das Heck wurde ebenfalls vollständig neugestaltet, und zudem spendierten die Kreativen in Paris dem C5 Aircross neue Leichtmetallräder und Lackierungen.

Der neue Aircross, der im Laufe des Frühsommers zu den Händlern kommt, übernimmt die Antriebsoptionen des Vorgängers. Wie bisher kommt das SUV mit dem Benziner Puretech 130, der Dieselversion Blue HDi 130 und als Plug-in-Hybrid mit 225 PS zu den Kunden. Im Innenraum erwartet Fahrer und Passagiere eine aufgeräumte Umgebung. Die Instrumente und Bedienelemente sind ergonomisch angeordnet, und der zehn Zoll messende Touchscreen erreicht jetzt eine bessere Ablesbarkeit sowie eine optimierte Bedienung.



Unverändert bleibt die Komfortausrichtung der Marke. Der C5 Aircross übernimmt die neue Generation der „Citroën Advance Comfort-Sitze“, die bereits in anderen Modellen der Marke eingeführt wurden. Die Sitze mit einem hochdichten Schaumstoff in ihrem Kern und einer zusätzlichen 15 Millimeter dicken Schaumstoffschicht sollen den Komfort weiter optimieren. Neben der Sitzheizung bieten die Vordersitze noch eine Massagefunktion. Die Variante Shine kommt zudem mit Alcantara und einer optionalen Lederausstattung zu den Kunden.



Der Laderaum lässt sich dank der drei individuell verschieb- und umlegbaren sowie versenkbaren Rücksitze (einmalig in diesem Segment) deutlich vergrößern. Die Preise für die Neuauflage stehen noch nicht fest. Die Preisliste für den aktuellen C5 Aircross beginnen bei 31.740 Euro und enden bei 40.390 Euro für die Plug-in-Hybrid-Version. (aum/ww)