„Motorradwelt Bodensee“ fällt aus

Nach dem gestrigen Beschluss der Landesregierung Baden-Württemberg über neue Corona-Maßnahmen fällt die „Motorradwelt Bodensee“ in der Messe Friedrichshafen aus. Sie war für das letzte Januar-Wochenende geplant. Ohne Alternative bleiben Biker im Drei-Länder-Eck aber nicht. Am 4. Juni wird die „Motorradwelt Hock & Rock“ auf dem Messegelände am Bodensee stattfinden. Die nächste reguläre Motorradwelt steht für Ende Januar 2023 auf dem Porgramm. (aum)