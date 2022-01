Dakar 2022: Toyota, Gasgas, Kamaz und Yamaha zur Halbzeit in Führung

Toyota liegt zur Halbzeit der Rallye Dakar in Saudi-Arabien vorn. Nach acht gefahrenen Etappen führen Routinier Nasser Al-Attiyah und sein französischer Beifahrer Mathieu Baumel mit knapp 38 Minuten Vorsprung das Gesamtklassement an. Teamkollege Giniel de Villiers und sein Co-Pilot Dennis Murphy belegen in einem weiteren von insgesamt vier Toyota GR DKR Hilux den siebten Rang. Sie hatten am zweiten Tag wegen eines Zwischenfalls mit einem Motorradfahrer zunächst eine Zeitstrafe von fünf Stunden bekommen, die aber zurückgenommen wurde. Zweiter ist zu Halbzeit Sebastian Loeb mit Beifahrer Fabian Lurquin im Prodrive Hunter.

Bei den Motorradfahrern führt der Brite Sam Sunderland auf Gasgas, bei den Lastwagen liegt Dimitry Sotnikov vor drei weiteren Kamaz auf dem ersten Platz. Spitzenreiter bei den Quads ist Alexandre Giroud aus Frankreich auf Yamaha YFZ 700, bei den Side-by-Side-Vehicles sind es die beiden Polen Marek Goczal und Lukasz Laskawiec im Can-Am Maverick XRS. (aum)