Goodyear integriert Here in sein Mobilitätskonzept

Goodyear integriert Dienste von Here (Eigenschreibweise HERE) in sein Mobilitätskonzept Goodyear Total Mobility für das Management von Lkw-Flotten. Das cloudbasierte Flottenmanagementsystem kombiniert Daten aus Goodyear TPMS (Tire Pressure Monitoring System) mit den ortsbezogenen Diensten von Here. So können Flottenbetreiber und Goodyear-Servicepartner Fahrzeuge, die Wartung oder Pannenhilfe brauchen, europaweit auf wenige Meter genau lokalisieren und zur nächsten Werkstatt navigieren.

Dafür hat Goodyear mit dem Here SDK (Software Development Kit) eine mobile App für Berufskraftfahrer entwickelt. Durch Anpassung der Karten können beispielsweise wichtige Objekte farblich und mit Icons hervorgehoben werden. Auf den Karten lassen sich Objekte wie Gebäude, Straßen und Gelände bearbeiten.



Die App bietet Funktionen für Kartierung, Routing und Suche mit straßenbezogenen Informationen für Lkw, Verkehrsbeschränkungen und Punkten von besonderem Interesse. Mit der Routing-Funktion können Flottenmanager optimierte Navigationsrouten bereitstellen mit Fahrbahneigenschaften, rechtlichen und physischen Verkehrsbeschränkungen und einer entsprechenden Hierarchie und Topologie der Straßenführung. (aum)